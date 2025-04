Palavra do Leitor - 1° de abril de 2025

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Mamografia

‘ANS muda critério de mamografia a planos de saúde’ (Setecidades, dia 30). Na última reunião do Conselho Municipal de Saúde de São Caetano, dia 26, aproveitei a oportunidade para solicitar estudos da Secretaria da Saúde, por meio dos seus especialistas, para se pronunciarem sobre a ampliação da faixa etária para mamografias. Citei São Bernardo, onde agora as mulheres entre 40 e 74 anos serão rastreadas. Portanto, foi com grata surpresa que li neste Diário informando que a ANS (Agência Nacional de Saúde) modificou os critérios para o rastreamento do câncer de mama para que planos de saúde recebam certificado do Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção Oncológica. As operadoras que participam do programa deverão garantir o rastreamento do câncer de mama para beneficiárias entre 40 e 74 anos, desde que haja indicação médica. E por falar em câncer sugeri a criação de um Observatório de Oncologia para acompanhar os casos da doença no município, e subsidiar as ações de prevenção.

Roberto Canavezzi - São Caetano

Manifestações

Em 16 de março, na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, houve manifestação pedindo anistia a todos os envolvidos nas depredações ocorridas em 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Os manifestantes também clamavam por intervenções das Forças Armadas a fim de alterar os resultados das eleições de 2022. Os pedidos de anistia foram abrangentes, incluíam não só os depredadores, mas também os idealizadores e financiadores do ato. Em 30 de março, véspera de completar 61 anos do golpe militar de 1964, teve outra manifestação, dessa vez na Avenida Paulista, em São Paulo, onde pedia-se punição a todos os envolvidos nas depredações de 8 de Janeiro, bem com como para seus autores, incentivadores e financiadores. Em ambos os casos, como é de costume, ao encerrar as atividades vem as narrativas de informações ou desinformações referentes ao número de público presente. No Rio falou- se em 18 mil, 35 mil, e até 400 mil presentes teve quem informasse. Já em São Paulo, um pouco mais moderado, a narrativa girou entre 7.000 e 25 mil presentes. Desconsiderando os exageros cometidos, fica uma certeza da sabedoria milenar: quem é inocente pede é justiça, e quem pede anistia é culpado. Portanto, sem anistia!

Alencar Marcon - Santo André

Programa Pé-de-Meia

‘Pé-de-Meia: 1ª parcela de 2025 será paga a partir desta segunda-feira’ (www.dgabc.com.br). Chega a ser um acinte à população brasileira esta forma de compra de votos antecipadamente dos jovens carentes. Lutar para ser alguém na vida é uma virtude; correr atrás, fazer por merecer, é a glória. Com ‘n’ mazelas batendo à porta das pessoas humildes, esse programa do governo federal é uma vergonha.

João Camargo - Capital

Mulher advogada

“OAB de São Bernardo realiza Dia da Mulher Advogada” (www.dgabc.com.br). Com essa referência, o Diário nos convoca para comemorarmos juntos às nossas causídicas. Somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo e todos passamos pelo ventre abençoado de uma mulher. Essa é apenas mais uma reflexão para compor a importância das advogadas. Gilberto Gil cantou em uma de suas canções: “O super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um Deus o curso da história, por causa da mulher”. Sendo assim, mulher advogada, só nos cabe, também como homens, lhes parabenizar com nossa gratidão pela luta, determinação, mérito, justiça e pela vitória de todas vocês.

Cecél Garcia - Santo André