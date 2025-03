Palavra do Leitor - 31 de março de 2025

Inflação

Parece que a esperteza, não no bom sentido, não tem fim em Brasília. No Palácio do Planalto, circula a ideia de que poderemos ter alteração na metodologia do cálculo da inflação. O vice-presidente Alckmin disse que a variação dos preços dos alimentos não deveria ser computada no cálculo inflacionário. Para justificar tal medida, disse que um dos motivos da elevação dos preços dos alimentos foi a seca do ano anterior, fazendo subir o preço da carne, café, arroz etc. e que elevar a taxa Selic não vai fazer chover. Disse também que o dólar, que chegou a R$ 6,20, impacta diretamente o custo dos alimentos e a crise aviária dos EUA também afetou na disparada do preço do ovo, portanto, os alimentos não deveriam compor o índice inflacionário. Em nenhum momento citou descontrole fiscal e gastança desenfreada como um dos grandes geradores de inflação no Brasil. Será que teremos fraude no cálculo inflacionário, já um tanto suspeito? Vale dizer que a maioria dos brasileiros gasta seus salários na compra de alimentos. Como onde há fumaça há fogo, fiquemos atentos porque o que não falta é esperteza pelas bandas do

Planalto Central.

Mauri Fontes

Santo André

Igreja e Estado

O Diário de 26 de fevereiro, na Cena Política, disse que ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) liberou os vereadores de São Bernardo a começarem as sessões utilizando a frase “sob a inspiração e proteção de Deus” desde que nenhum parlamentar seja obrigado a adotá-la. É o ministro dono do STF. Que cala as Forças Armadas. Que supera o Tribunal Militar que ele deve considerar um apêndice desprezível e descartável – na atualidade até que teria razão. Que é um fantoche do governo federal. Ministro que joga ao mesmo tempo em todas as posições elencadas para um processo judicial. Esse ministro odiado pelas gentes de bem foi quem despachou para tornar as coisas ainda mais agressivas ao Bendito Criador. Na sua tola frieza, deferiu parcialmente condicionando ao “desde de que”. Esse néscio que se julga sábio e não o é porque suas posturas acusam ser um idólatra conforme detalhado no Salmo 115, e de quem dá até para dizer: tem cabeça, mas não de racional. Esse “juiz” enaltecido por muitos, ignora que logo atrás da cadeira do presidente do STF e dos demais chefes de qualquer repartição, tem uma estatueta cuja presença é “obrigatória” em todas as repartições públicas. Essa sim deve ser banida em todo o País por ser ofensiva ao Deus Criador por afrontar o principal mandamento: “Não terás outros deuses diante de Mim”. “Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Por que as nações dizem: ‘Onde está o deus deles?’ Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam; olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem; nariz, mas não respiram. Têm mãos, mas não apalpam; pés, mas não andam; garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles.”

Samuel Oséas Braga

São Bernardo

Netflix

A série em quatro episódios Adolescência deve ser assistida pelos pais e mães, principalmente aqueles em que os filhos tem de 11 até 15 anos. Esta é uma fase de grandes transformações físicas e psicológicas em que alguns jovens são mais desinibidos e outros mais introvertidos. Então alguns são ferinos, algozes dos mais inibidos criando apelidos depreciativos, isolando-os e agora usando as redes sociais de longo alcance para atacar, desdenhar dos mais frágeis, quer seja com emojis ou palavras. Então, pais e mães, atenção com o que acessam seus filhos no celular e, se for preciso, não caiam na frase de que todo mundo tem e acessa este mundo digital, pois seus filhos não são todo mundo, são únicos.

Tania Tavares

São Paulo