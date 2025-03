Palavra do Leitor - 30 de março de 2025

Poluição da Braskem

‘Reclamações contra Braskem já começam a ecoar no Legislativo’ (Setecidades, dia 27). Essa empresa anda na contramão da vida das pessoas e do meio ambiente.

Eduardo Martins Salgado

Engodo

Um milhão de signatários da carta em defesa da democracia. Grande parte deles, são aqueles que nos remeteram ao engodo promovido pelos ditos defensores da democracia durante as manifestações pelas Diretas Já nos idos de 1988. Hoje, mais de 30 anos depois, percebemos atônitos que o rumo tomado pelo País não está nem perto daquele propalado nos discursos e muito menos o esperado pelos que, como eu, ainda no meu verdor dos anos, participaram do movimento. Acreditamos e entregamos nosso destino nas mãos de lideranças políticas que se diziam baluartes da ética e da moral que, com o tempo, acabaram mostrando as reais intenções. Elegemos, com raríssimas exceções, como constituintes verdadeiros lobos em pele de cordeiro (dentre eles, Lula), que elaboraram nova Carta Magna, onde, em repulsivo ato de autoblindagem, incluíram leis para beneficiar a si e aos integrantes de suas respectivas quadrilhas e ainda tiveram a desfaçatez de chamá-la de Constituição “Cidadã”. Escárnio com o cidadão honesto deste País. Povo que tanto lutou pela democracia no passado não merece o desprazer de ver parte das mesmas figuras que participaram do movimento das Diretas Já usando aqueles mesmos argumentos em Carta em Defesa da Democracia de araque. Que desfaçatez! O intuito único dos signatários de tal carta foi desmascaradamente em defesa da candidatura de um dos candidatos à Presidência da República, corrupto voraz e em defesa de meia dúzia de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), protetores de corruptos políticos. Precisamos dar basta! O Brasil precisa urgentemente reaver seus valores em novo movimento e, para tanto, é necessário eleger legisladores em todos os níveis, que defendam os interesses e anseios do povo.

Francisco Emídio Carneiro

Bolsonaro réu

‘Por unanimidade, Bolsonaro vira réu por trama golpista’ (Política, dia 27). Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que não são semianalfabetos, mal-informados, inconsequentes e irresponsáveis, disseram que golpe de Estado é ditadura sim. Ditadura mata. Nós, que já fomos vitimados por duas ditaduras militares, fomos também vítimas de retrocesso e estagnação em todas as áreas por uma amargura nacional que manchou nosso País com sequelas e traumas históricos. O presidente dos 700 mil mortos vitimados pela pandemia do coronavírus (Covid 19), Sr. Jair Messias Bolsonaro, não respeitou os brasileiros que escolheram, pelo voto e urnas verdadeiras, o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva.

Cecél Garcia

Câmara de Sto.André – 1

‘Julgamento de Bolsonaro no STF divide opiniões na Câmara de Santo André’ (www.dgabc.com.br). A Câmara de Santo André tem previsão de quando vai começar a trabalhar pela cidade?

Juliana Meneguello

Câmara de Sto.André – 2

A cidade não tem nenhum problema? Os vereadores são pagos para discutir sobre isso? Brincadeira de mau gosto com a população.

Fernando Vitorino

