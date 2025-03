Linha 10-Turquesa tem serviço normalizado sentido Rio Grande da Serra

A Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) informou que a operação sentido Rio Grande da Serra está normalizada após paralisação por conta do temporal registrado nesta segunda-feira (31) que deixou os trilhos alagados.

Os trens continuam com circulação interrompida no sentido Jundiaí, entre as estações Mauá e Utinga desde às 14h50. A companhia acionou a operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) para atender os passageiros com 30 ônibus.

Desde o início da noite, os usuários estão ilhados nas plataformas da estação Celso Daniel, em Santo André. Neste momento, uma multidão aguarda a liberação dos trens sentido Jundiaí. Não há previsão de retorno da operação.

Segundo o site da CPTM, a Linha 7-Rubi (Luz até Jundiaí) também registra operação parcial. Por motivo de alagamento na via, os trens não estão circulando entre as estações Francisco Morato e Jundiaí.

