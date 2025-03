Chuva causa dano no teto do Hospital e Maternidade Brasil, em Santo André

A forte chuva que atingiu a região nesta segunda-feira (31) afetou uma parte do teto do quinto andar do Hospital e Maternidade Brasil, em Santo André. Apesar do incidente, nenhum paciente foi prejudicado. Segundo o hospital, equipes remanejaram os internados para outro setor da unidade, garantindo a continuidade do atendimento sem maiores transtornos.

De acordo com o hospital, a situação foi rapidamente controlada, sem feridos ou comprometimento da operação geral da instituição. Em menos de 30 minutos, o temporal que atingiu o Grande ABC provocou diversas ocorrências na região. A circulação de trens na Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) foi parcialmente interrompida devido à forte chuva, entre as estações São Caetano e Rio Grande da Serra.

A forte chuva também ocasionou a interrupção de energia de mais de 88.176 clientes na Grande São Paulo, segundo última atualização da Enel. Na região, são 47.991 residências sem luz, sendo o município de Santo André o segundo mais afetado na região, com 6,3% da rede em apagão - o que corresponde a 23.319 moradores no escuro.

LEIA TAMBÉM:

Chuva deixa diversos pontos de alagamento em Santo André; veja locais



Alagamento interrompe circulação de trens no Grande ABC



O município andreense, um dos mais atingidos pela chuva, também registrou diversos locais com alto volume de água. Carros submersos, pessoas ilhadas e interrupção do tráfego estão entre as principais ocorrências contabilizadas até o momento. A Prefeitura ainda não informou se foram notificadas vítimas ou quedas de árvores na cidade.

Segundo a Defesa Civil andreense, há previsão de mais chuvas nas próximas horas. "Se estiver em local seguro, evite deslocamentos. Evite áreas alagadas e inundadas", alertou o órgão municipal.