Defesa Civil envia alerta de chuva para celulares de moradores do Grande ABC

A Defesa Civil enviou, na tarde desta segunda-feira (31), um alerta para moradores do Grande ABC. A mensagem, veiculada em aparelhos celulares, diz: “Chuva forte persiste na região do (Grande) ABC. Risco ALTO para alagamentos e deslizamentos”. O comunicado ainda reforça a importância de se manter “em lugar seguro”.

Defesa Civil Alerta é a nova ferramenta de envio de alertas de emergência do governo federal, cuja implantação é coordenada pela Defesa Civil Nacional e pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel e executada prestadoras de telefonia móvel (Algar, Claro, Tim e Vivo).

O objetivo do Defesa Civil Alerta, que utiliza a tecnologia de transmissão via telefonia celular, é complementar as outras ferramentas de alertas de emergência disponíveis para prevenção e mitigação dos impactos causados por desastres, avisando e orientando as pessoas que estejam em localidades com risco iminente de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, dentre outros.

O conteúdo dos alertas é de responsabilidade da Defesas Civis de estados e municípios.