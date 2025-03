Polícia apreende drogas e simulacros em operação em Diadema

Policiais do 1º DP (Distrito Policial) de Diadema apreenderam neste domingo (30) 41 tijolos de maconha, totalizando 31,9 kg, além de um quilo de cocaína e seis simulacros de arma de fogo durante operação realizada em um galpão localizado na Mooca, zona leste de São Paulo. O local era utilizado para armazenar drogas que seriam distribuídas em Diadema, no Grande ABC, e na Capital.

O delegado seccional de Diadema, Eduardo Castanheira, destacou que as investigações continuarão para identificar outros integrantes da organização criminosa.

"Tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes apreendida, bem como os seis simulacros de arma de fogo, as equipes de investigação do 1º DP de Diadema prosseguiram nas investigações no intuito de identificar e prender demais integrantes desse grupo criminoso", afirmou Castanheira.

A investigação apontou que o galpão servia como ponto de estoque antes da distribuição em menores quantidades. Os agentes realizaram campana próximo ao endereço e abordaram um homem, que se apresentou como proprietário do estabelecimento e autorizou a entrada da equipe. Durante a busca no local, os entorpecentes e os simulacros foram localizados dentro de um saco de estopa.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

LEIA TAMBÉM:

Polícia Civil apreende drogas e investiga organização criminosa em Diadema



PM encontra sacola com drogas e prende dois por tráfico em Santo André