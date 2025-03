Polícia Civil apreende drogas e investiga organização criminosa em Diadema

Policiais civis da Operação Narke realizaram ontem (28), a apreensão de grande quantidade de entorpecentes em uma ação contra o tráfico de drogas, desmantelando uma possível organização criminosa que operava na Grande São Paulo, com foco em Diadema. A operação teve início após investigações que apontaram o uso de uma rua sem saída e de um imóvel para a distribuição de drogas em diversos municípios da região.

Os policiais avistaram um veículo suspeito que estava estacionado em frente ao imóvel alvo das investigações. Durante a ação, foi observado que o motorista do carro desceu, abriu o porta-malas e entregou um pacote preto para um homem. A equipe de investigação seguiu o veículo até o local, onde atividades típicas de tráfico de entorpecentes estavam em andamento.

Na abordagem ao motorista, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, ao realizar buscas no interior do veículo, foi localizada uma substância que aparentava ser maconha. Após a descoberta, os policiais, com autorização judicial, realizaram uma nova busca no imóvel, onde encontraram 52 sacos de substância semelhante ao “skunk”, 74 tijolos de maconha e diversos materiais utilizados para embalar as drogas, incluindo uma balança e anotações.

As drogas apreendidas somaram 48,640 kg de maconha e 9,560 kg de “skunk”, uma variedade mais potente da cannabis. Além disso, foi encontrada uma marreta, indicativo de que a organização criminosa poderia estar utilizando métodos violentos para proteger seu comércio ilícito.

O delegado seccional de Diadema, Dr. Eduardo Castanheira, afirmou: "Tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes apreendida, acreditamos tratar-se de uma organização criminosa e, portanto, as investigações prosseguem no intuito de identificar e prender os demais integrantes desse grupo criminoso."

Diante da evidência de envolvimento com o tráfico, o motorista foi preso em flagrante e conduzido até o 3º Distrito Policial de Diadema.