Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (31) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Mergulhe nas tarefas neste início de semana, Sagitário! Seu trabalho árduo pode render elogios. Lembre-se do segredo para o sucesso - foco, fé e café! Aproveite os momentos de folga para se divertir e compartilhe seus sentimentos sem medo no amor.

COR: AMARELO

PALPITES: "57, 37, 10"

A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral, sinal de que você conta com uma ajudinha da sorte para resolver qualquer parada que cruzar seu caminho nesta segunda. O romantismo anima os momentos com quem ama.

COR: VERMELHO

PALPITES: "18, 46, 16"

Praticidade e foco estarão de mãos dadas com você hoje, tornando as tarefas chatinhas mais fáceis. Use a comunicação a seu favor para fazer novos contatos! Ciúmes na relação? Nada que uma boa conversa não resolva.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITES: "59, 58, 50"

Brilhe no trabalho, melhorando a comunicação e aproveitando seu raciocínio rápido. Com suas boas ideias, você não só interage melhor, mas anima seus colegas. O amor fica mais leve e delicioso também.

COR: SALMÃO

PALPITES: "36, 25, 52"