Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (31)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Você inicia a semana focada em perseguir seus objetivos no trabalho, mesmo as tarefas mais chatas. Vibrações positivas para viagem e estudos. Sua popularidade está em alta, então aproveite o amor. Lembre-se: o bom humor mantém os relacionamentos leves!

COR: PRETO

PALPITES: "36, 45, 25"

Hoje, seu espírito de equipe brilha, tornando as tarefas de colaboração mais fáceis. Estudos estão favorecidos, ótimo para começar um novo curso - a energia das mudanças chegam para melhorar seu cotidiano. Aguarde momentos deliciosos no amor!

COR: VIOLETA

PALPITES: 36, 30, 45"

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta segunda-feira (31) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (31) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Segunda-feira com sexto sentido afiado abre caminho para surpresas e até mudanças no trabalho. Se está procurando nova vaga, este é o momento! Relacionamentos protegidos e romance apimentado graças ao seu incrível poder de sedução.

COR: CREME

PALPITES: "60, 08, 15"

Sua habilidade de interagir brilha hoje! Parcerias ganham força e tarefas de rotina são finalizadas com facilidade. Mantenha-se concentrada e espere algo sério na vida amorosa. O romance está no ar e protegido.

COR: BRANCO

PALPITES: "60, 08, 15"