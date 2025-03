Veja horóscopo desta segunda-feira (31) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Comece a semana confiando em suas habilidades e corra atrás dos seus sonhos com garra! Suas habilidades financeiras estão em alta e pode ser um ótimo momento para fechar negócios lucrativos ou negociar um aumento. Finalize o dia em sintonia com seu amor, desfrutando de momentos descontraídos.

COR: ROSA

PALPITES: "47, 36, 09"

Inicie a semana com determinação e energia, Touro! Mergulhar em seus interesses pode trazer realizações surpreendentes. Apenas lembre-se de fazer pausas! À noite, aproveite para fortalecer laços amorosos ou demonstrar interesse por alguém especia!

COR: VERDE-CLARO

PALPITES: "43, 16, 52"

A segunda-feira chega com desafios, mas a solução está em manter a calma e pensar antes de falar. Abra espaço para a criatividade no trabalho! No amor, um clima de tranquilidade domina. Mantenha-se confiante!

COR: PINK

PALPITES: "43, 16, 52"

Você começa a segunda-feira explorando novos horizontes e deixe a rotina para trás. As tarefas são mais fáceis quando realizadas em equipe, especialmente se você está pensando em uma parceria. A ambição é sua aliada com boas notícias no trabalho. Fortaleça laços com seu par através de interesses em comum.

COR: MAGENTA

PALPITES: 09, 21, 03"