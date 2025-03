Signos: veja horóscopo deste domingo (30) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Você começa o dia com cautela para evitar tensões amorosas, mas fique animada, pois seu charme será irresistível e ótimas energias para diversão estão a caminho, graças a Netuno. À tarde, cuide da saúde, relaxe e evite estresse - você merece!

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: "05, 41, 15"

Pequenas tensões domésticas podem surgir, mas Netuno garantirá harmonia em casa. Com a Lua iluminando seu paraíso astral à tarde, sua paz será inabalável! Planeje um passeio romântico e deixe seu charme brilhar. Mas cuidado, controle o ciúme à noite.

COR: LILÁS

PALPITES: "23, 41, 31"

Há sinal de tensão em algumas conversas nesta manhã, mas Netuno se muda para Áries e promete uma dose extra de animação para você esclarecer tudo rapidinho. À tarde, a Lua brilha em Touro e coloca os assuntos domésticos e familiares em destaque. A vida amorosa fica mais animada durante o dia.

COR: ROXO

PALPITES: "09, 45, 21"

A vontade de sair gastando por aí dá as caras logo cedo, bebê, e você vai precisar de autocontrole para fugir dos boletos. Mas Netuno se muda para Áries ainda pela manhã e envia vibes positivas para as finanças. Um astral leve e gostoso garante ótimos momentos com quem ama.

COR: VERMELHO

PALPITES: 37, 55, 03"