Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (30)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Comece o dia com foco em seus planos, pois Netuno em Áries promete melhorar o astral! À tarde, dedique um tempo para aperfeiçoar a sua imagem. O amor está em foco hoje - converse sobre o futuro do romance, mas sem pressões.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITES: 04, 49, 05"

Comece o domingo soltando a imaginação, mesmo que o dia comece tenso. O astral melhora à tarde com chances de conhecer pessoas novas ou agitar as coisa sno amor. Mantenha o bom humor, pois até segredos podem ser revelados!

COR: GOIABA

PALPITES: "30, 55, 57"

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo deste domingo (30) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: veja horóscopo deste domingo (30) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Inicie o dia com paciência e diplomacia, pois a harmonia vem a seguir com Netuno brilhando em Áries. As mudanças estão no ar - se algo não te agrada, pode ser hora de recomeçar, até mesmo no amor.

COR: CINZA

PALPITES: "56, 27, 38"

Cuide da sua saúde e esteja atento aos sinais do seu corpo! Netuno em Áries te auxilia nos assuntos cotidianos e a chegada da Lua em Touro promete ótimos momentos com aqueles que são próximos a você. Controle o ciúme, pois um romance pode estar prestes a se oficializar!

COR: MAGENTA

PALPITES: "36, 54, 09"