Veja horóscopo deste domingo (30) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Netuno entrou em seu signo, aprimorando seus sonhos e ambições. Fique atento à sua vida financeira na parte da tarde e busque um equilíbrio saudável entre o material e o pessoal. Tome a iniciativa e veja o amor florescer!

COR: PRETO

PALPITES: "60, 42, 59"

Domingo começa agitado, mas lembre-se: seu sexto sentido é seu melhor aliado! Mantenha a calma, confie em você, o astral vai melhorar. À tarde, sinta sua confiança aumentar e as relações pacificarem. Seja aberto a encantos novos, mas sem altas expectativas. Deixe o amor fluir.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITES: "05, 22, 14"

Cuidado ao misturar dinheiro e amizade hoje! Mas não se preocupe, as estrelas trazem boas vibrações para acertar as coisas. Aproveite a tarde para relaxar e recarregar as energias. No amor, curta um programa tranquilo com o ser amado e aumente a conexão de vocês.

COR: CEREJA

PALPITES: "09, 19, 54"

Você começa o domingo com certa lentidão, mas seu astral melhora logo! Com Netuno em Áries, use seu equilíbrio para resolver as coisas e brilhar em sua popularidade. Quando a Lua chegar em Touro à tarde, a diversão na companhia dos amigos é garantida! Sintonia com o amor à vista.

COR: AMARELO

PALPITES: 34, 27, 18"