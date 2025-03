Signos: veja horóscopo deste sábado (29) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Sagita, aproveite sua energia e charme hoje! Divirta-se e tire o melhor proveito de momentos felizes com entes queridos. Se estiver planejando algo especial, faça isso cedo, pois Mercúrio retrógrado à noite pode aumentar o ciúme. Fique esperto para evitar conflitos familiares mais tarde.

COR: ROSA

PALPITES: "04, 31, 14"

Hoje, energias positivas estão voltadas para a casa e a família, tornando o dia perfeito para relaxar. Receitinhas caseiras são suas melhores aliadas na busca por um estilo de vida mais saudável. Contudo, à noite, cuidado com as palavras para manter a harmonia em suas relações.

COR: AMARELO

PALPITES: "12, 54, 30"

Sabadou! Aproveite o dia para colocar o papo em dia com amigos e brilhe no com sua incrível habilidade de comunicação. O amor pode florescer à tarde, mas e suas finanças? Mantenha a cautela à noite.

COR: AMARELO

PALPITES: 44, 05, 32"

Hoje traz boas vibrações para as finanças e possíveis novas formas de aumentar a renda. Há uma chance de boas notícias neste sábado se está planejando comprar algo para a casa. Seja cauteloso à noite, escolha bem suas palavras para evitar mal-entendidos. A vida amorosa precisa de atenção, então evite assuntos sensíveis por agora.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITES: 07, 02, 61"