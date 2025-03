Veja horóscopo deste sábado (29) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Você começa o fim de semana com disposição e organização de suas pendências! Apesar das surpresas de Mercúrio retrógrado, mantenha o bom humor no romance e controle a desconfiança. Se tem interesse em alguém, comece o dia tomando a iniciativa e aproveite!

COR: AZUL

PALPITES: "25, 11, 16"

Sábado é dia de relaxar, Touro! Cuide das suas tarefas discretamente e tome seu tempo. Prepare-se para a chegada da noite, onde amizades podem precisar de paciência extra. Vida amorosa devagar? Mantenha a calma e não desanime!

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITES: "24, 31, 32"

Sábado vibrante à vista! É dia de explorar a vida com seus amigos e ousar na carreira ou na vida pessoal. Tenha cuidado com o lado crítico à noite. No amor, um programa fora da rotina pode ser exatamente o que você precisa. Divirta-se!

COR: VIOLETA

PALPITES: "22, 31, 14"

Energia positiva à vista para o trabalho, Câncer! Se é necessário trabalhar, que seja de forma focada para aumentar suas chances de sucesso. Aproveite a popularidade e curta os amigos. Mas atenção, planos de viagem precisam de um olhar cuidadoso com Mercúrio retrógrado à noite. A vida amorosa pode dar uma desacelerada, mas é só por hoje.

COR: PRETO

PALPITES: 49, 22, 41"