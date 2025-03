Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste sábado (29)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Sábado está aí e sua vibe aventureira está no auge! Seja uma viagem ou um dia de trabalho, unir forças e manter o espírito positivo será o seu superpoder. Atenção às frustrações à noite devido a Mercúrio retrógrado. Os assuntos do coração podem ter uma energia tensa.

COR: LILÁS

PALPITE: "34, 20, 43"

Hoje é um dia de surpresas e novidades! Aproveite as oportunidades - e quem sabe uma mudança no visual? Cuide da saúde e aproveite seu lado sensual ao máximo. Atenção! A noite, possíveis tensões nos assuntos de amor.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 51, 31, 06"

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo deste sábado (29) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: veja horóscopo deste sábado (29) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Sabadou, Libra! Aproveite o dia para se reconectar com pessoas queridas e se divertir. Esteja pronto para oportunidades de passeios e diversões surpreendentes. Cuide bem da sua saúde à noite e lembre-se, os romances descontraídos fortalecem laços.

COR: DOURADO

PALPITES: "28, 03, 21"

Neste sábado, boa parte da sua atenção pode se voltar para os assuntos do dia a dia e, se precisar trabalhar, fica mais fácil mergulhar de cabeça nas tarefas logo cedo. Talvez tenha que fazer sacrifícios para atingir seus objetivos e adiar os seus planos de descanso hoje, mas siga em frente sem desistir. Mercúrio retrógrado pede mais atenção nos momentos na vida amorosa.

COR: LARANJA

PALPITES: "19, 21, 12"