São Bernardo entrega 276 unidades habitacionais

São Bernardo realizou, nesta quinta-feira (27), a entrega de 276 unidades habitacionais do Residencial Cooperativa III, no Bairro Cooperativa. O evento contou com a presença do prefeito Marcelo Lima (Podemos) e da secretária de Habitação, Frida Waidergorn.

A conquista da casa própria representa um marco para famílias que aguardavam por um lar. Entre os beneficiados estão José Antônio Coelho, 57 anos, funcionário público, e Maria Claudete Vasconcelos Coelho, 52, auxiliar em educação. O casal chegou em São Bernardo há 37 anos, vindo de Bezerros, em Pernambuco.

“Para mim, é a realização de um sonho. Depois de tanto tempo morando aqui (São Bernardo), pagando aluguel, agora conseguimos nossa casa”, celebrou José Antônio.

Outro contemplado, o empresário Lopes Reis, 39, destacou a importância do momento. “Essa conquista é muito grande. Ter um lar é o sonho de todos. É um dia único para nossa família”, afirmou. Ele e sua esposa, a nutricionista Andreia Lima da Silva,de 39 anos, são moradores do Bairro Nova Petrópolis.

O chefe do Executivo ressaltou que a entrega das moradias movimenta todo o bairro de forma positiva.“A partir de hoje, muitos vão se mudar. Aqui nós temos um número que nós não tínhamos de moradores. Isso traz um impacto no transporte, saúde e educação. Temos que organizar os serviços públicos para atender essa nova demanda”, disse Lima.

A entrega do Residencial Cooperativa III faz parte do planejamento habitacional, que prevê também a disponibilização de 2.000 unidades populares em andamento na cidade. No fim de janeiro, Marcelo Lima se reuniu com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, para discutir o cronograma dos novos empreendimentos.

Entre os projetos em andamento estão o conjunto residencial Monte Sião I, II e III, na Vila Areião, que terá 658 apartamentos para famílias em situação de vulnerabilidade do município. Outros empreendimentos contemplam o condomínio Cores São Bernardo, o conjunto Eiji Kikuti e os projetos de urbanização integrada dos bairros Serro Azul e Alvarenguinha.