Metade dos alunos de S.Bernardo concluiu 2º ano sem ser alfabetizada

A Prefeitura de São Bernardo divulgou nesta quinta-feira (27) os resultados da Avaliação Formativa de Alfabetização, realizada no início de março, com alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais. O exame foi adotado como ferramenta para nortear investimentos que devem ser feitos na Pasta.

Os dados mostraram uma preocupante situação na qual 50,1% dos alunos que chegaram ao 3º ano do ensino fundamental na rede municipal não estão alfabetizados. No segundo ano, 29,2% sabem ler, escrever e compreendem os textos, enquanto 15,4% consegue ler, mas sem compreensão, 17% são leitores de sílabas, 12% de palavras, 12% de letras, 8% de frases e 6% não sabem ler. A meta estabelecida pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) é que crianças de todo País concluam o segundo ano sabendo ler e escrever.

O prefeito Marcelo Lima (Podemos) destacou o objetivo do exame. “A Avaliação Formativa, desenvolvida pelos nossos profissionais da Educação e pela Secretaria de Educação, sob a supervisão do secretário Júlio César da Costa, fez um verdadeiro raio-X da situação das nossas crianças nas escolas municipais. Agora, com o resultado, nossos profissionais da Educação terão uma visão mais clara sobre as adaptações necessárias para melhorar a Educação de São Bernardo”, disse.

Diante da situação, Lima anunciou um plano de ações. “A partir de hoje, vamos estabelecer estratégias concretas para evoluir no aprendizado, com metas de trabalho nas escolas e a inauguração da Escola de Formação do Profissionais da Educação de São Bernardo, em abril, no Cenforpe, para preparar os nossos professores a criar um planejamento educacional mais específico, de acordo com a realidade dos nossos alunos. Só assim, teremos condições de elevar nosso Ideb, de 6,7 para 10”, disse Lima.

O secretário Júlio César disse que o projeto será construído por professores, diretores, coordenadores pedagógicos das escolas e secretarias de educação. “Nós não estamos copiando nenhum modelo, estamos partindo de uma realidade nossa, é uma construção de São Bernardo”, garantiu.