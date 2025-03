Região é premiada com R$ 2,5 milhões por avanços na alfabetização infantil

O Governo do Estado de São Paulo reconheceu na última terça-feira (25) os esforços de 470 municípios em promover a alfabetização infantil, incluindo cinco cidades do Grande ABC. Durante cerimônia no Memorial da América Latina, as prefeituras de Diadema, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo e São Caetano receberam parte dos R$ 2,5 milhões destinados à região no Prêmio Excelência Educacional, como parte do programa Alfabetiza Juntos SP.

O prêmio tem como base os resultados do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) de 2024 e destaca os municípios que atingiram as metas estabelecidas para a alfabetização no ensino fundamental. O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que ressaltou a importância do investimento na primeira infância como uma ferramenta essencial para a superação da pobreza e o desenvolvimento educacional a longo prazo.





“Os municípios que têm os melhores resultados em alfabetização são também os que alcançam melhores índices no Ensino Médio. A correlação é clara, e o caminho é investir na alfabetização na idade certa”, afirmou o governador.





Além da premiação de R$ 80 milhões, que inclui investimentos em plataformas educacionais e contratos futuros com municípios, o evento também reconheceu 1.171 escolas municipais de 442 cidades e 100 municípios com os melhores resultados na Avaliação de Fluência Leitora. Ribeirão Pires e São Bernardo, além de serem premiadas pelo desempenho no Saresp, foram reconhecidas entre as 100 cidades com avanços significativos na fluência leitora.





O secretário da Educação do Estado, Renato Feder, destacou que o objetivo é garantir que 90% das crianças do 2º ano estejam alfabetizadas até 2026. Em 2024, o número de alunos que sabem ler adequadamente subiu de 48% para 77%, um aumento de 57% em relação ao início do ano.





Alfabetiza Juntos SP

O programa Alfabetiza Juntos SP, que já conta com a adesão de 638 cidades, é uma parceria entre o Governo do Estado e os municípios para melhorar a qualidade da educação básica. Com ações como formação de professores e a distribuição de materiais didáticos, a iniciativa visa garantir que mais crianças tenham acesso a uma educação de qualidade, preparando-as para o futuro.





Márcia Bernardes, responsável pela cooperação entre Estado e prefeituras, enfatizou a importância da adesão de grandes municípios, como Campinas e São Paulo, ao programa, fortalecendo a alfabetização em todo o estado.