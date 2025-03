Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (28) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Sextou, Sagita! Estrelas favorecem a vida familiar e a produtividade em casa. Sorte grande pode vir à tarde com a Lua brilhando em seu paraíso astral. À noite, o charme se intensifica, prometendo animação e ótimos momentos a dois. Está tudo alinhado para você brilhar!

COR: ROSA

PALPITE: "47, 34, 38"

Sexta-feira é o dia perfeito para comunicar, interagir e adiantar tarefas. A saúde pede cautela com estresse - melhor pegar leve no ritmo das coisas por ai. Com a Lua entrando em Áries, a família e o lar ganham destaque. Espere surpresas positivas e aproveite um tranquilo programa caseiro com seu amor à noite. Aproveite o dia!

COR: AZUL

PALPITES: "09, 27, 39

Hoje é dia de boas novidades financeiras e oportunidades incríveis no trabalho. Abrace a chance de comprar algo importante e melhore sua casa ou a vida de um ente querido. À noite, seu charme e habilidades de comunicação brilham, tornando a diversão e o romance melhores do que nunca.

COR: BRANCO

PALPITES: "50, 15, 14"

Sextou, Peixes! Comece o dia cuidando dos assuntos pessoais e dando o seu melhor no trabalho. Boas notícias para o seu bolso chegam com a Lua em Áries. Controle o ciúme à noite para um romance tranquilo.

COR: VIOLETA

PALPITES: 33, 15, 53"