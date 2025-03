Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta sexta-feira (28)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Sexta-feira cheia de energia para mudanças importantes, com chances de evolução na carreira. A tarde traz descontração e viagens à vista. Espere por noites divertidas e um romance à distância decolando!

COR: LILÁS

PALPITE: 50, 41, 59"

Sextou com harmonia nas relações e sucesso no trabalho em equipe! Com a Lua em Áries, adapte-se às mudanças de última hora e adiante suas tarefas. Desapegue-se do que não serve mais e deixe a atração física tomar conta da paixão!

COR: CINZA

PALPITES: 33, 51, 08"

Sextou com pique total para finalizar tarefas urgentes e encerrar a semana livre de pendências! Relacionamentos estão em harmonia graças à Lua em Áries. E no amor? As estrelas estão a seu favor. Se joga!

COR: VERDE

PALPITES: "15, 51, 06"

Sextou com sorte extra para Escorpião! Suas armas hoje são jogo de cintura, criatividade e simpatia. À noite, olhe para sua rotina e veja onde pode melhorar pela sua saúde. Aproveite o dia com quem ama e, se está de olho em alguém, hoje é o dia para se aproximar!

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: "27, 45, 54"