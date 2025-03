Veja horóscopo desta sexta-feira (28) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Sextou, Áries! Confie na sua intuição para prosperar em negócios e finanças. A lua em seu signo aumentará sua disposição, mas lembre-se de trabalhar duro para manter tudo em ordem. Celebre a noite com amigos e dê aquele empurrãozinho na vida amorosa tomando a iniciativa!

COR: PINK

PALPITES: 51, 31, 33"

Sexta é dia de reunir forças! Aproveite as boas energias do dia para colaborar e se conectar com os outros. No final do dia, curta sua própria companhia e desacelere. Não se preocupe, os contatos e o romance serão melhor aproveitados se souber equilibrar os ânimos.

COR: AMARELO-OURO

PALPITES: 55, 57, 19"

Agarre a energia extra para batalhar por seus desejos na carreira, incluindo uma nova promoção! Idealize planos de longo prazo e acenda seu lado solidário à tarde. Conexões com amigos e amores estão no horizonte.

COR: PRETO

PALPITES: "33, 15, 26"

A sexta-feira chega com energia positiva para estudos, viagens e trabalho cooperativo. A Lua em Áries traz uma pitada de praticidade e foco na imagem profissional. O dia promete movimento nos assuntos do coração, aproveite para fazer planos do futuro.

COR: PRATA

PALPITES: 29, 45, 09"