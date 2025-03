Atacante Léo Jabá é suspenso após testar positivo em exame antidoping

O atacante Léo Jabá, do São Bernardo FC, foi suspenso provisoriamente após testar positivo para duas substâncias no exame antidoping depois do compromisso contra o Corinthians, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, o atleta foi titular do Tigre, que acabou derrotado por 2 a 0.

Norandrosterna e noretiocolanolona foram as substâncias proibidas encontradas no sangue de Léo Jabá. Ambas são consideradas esteroides anabolizantes. De acordo com o último boletim de suspensões da ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem), divulgado na última segunda-feira (24), atletas com substâncias similares tiveram punições que variam entre dois e cinco anos fora das atividades.

O clube e os advogados de defesa do atacante já entraram com recurso e apresentaram a contraprova do exame. O objetivo é evitar o gancho a Léo Jabá, que está provisoriamente impedido de jogar futebol em equipes profissionais.

Vice-artilheiro do Tigre no Estadual, com quatro gols - além de uma assistência, Léo Jabá tem contrato com o São Bernardo FC até dezembro de 2026, mas recebeu sondagens de clubes das Séries A e B do Brasileiro após a eliminação contra o Palmeiras nas quartas de final.

Criado nas categorias de base do Corinthians, o atacante também tem passagens por Vasco e PAOK, da Grécia. No último ano, defendeu o Estrela Amadora, de Portugal, emprestado pelo São Bernardo FC, quando esteve acertado para retornar ao Brasil, com destino ao Vitória, mas uma lesão no tendão de aquiles do calcanhar direito atrapalhou o negócio.

