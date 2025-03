Neymar teria rejeitado contratação de Jorge Jesus para substituir Dorival

O futuro de Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira segue incerto, e sua permanência depende diretamente da definição de um substituto. Nos bastidores, a CBF avalia diversas opções, incluindo nomes como Carlo Ancelotti, Abel Ferreira, Filipe Luís e Jorge Jesus. No entanto, a possível chegada do treinador português enfrenta resistência de Neymar, que já manifestou sua insatisfação com essa possibilidade.

Conforme informou o blog do Nicola, do R7, o camisa 10 não impôs um veto formal, mas fez questão de deixar claro aos dirigentes da entidade que não aprova a escolha. A razão para a insatisfação remonta à passagem de ambos pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, onde a relação entre jogador e técnico azedou.





No final de 2024, Neymar buscou Jorge Jesus para entender quais seriam seus planos no clube, e ouviu que seria aproveitado normalmente até o fim de seu contrato. Entretanto, dias depois, o treinador declarou publicamente que não contava com o atacante, alegando que ele já não possuía condições de atuar em alto nível. A declaração gerou um desentendimento entre os dois, culminando em uma discussão acalorada antes de Neymar decidir retornar ao Santos.





Apesar de Jorge Jesus ter tentado amenizar a situação em entrevistas recentes, Neymar não mudou sua opinião e segue desconfortável com a ideia de trabalhar novamente com o treinador. Essa situação pode ser determinante na decisão da CBF, que ainda busca um nome de peso para liderar a seleção brasileira.





Entre os cotados, Carlo Ancelotti surge como o favorito do presidente Ednaldo Rodrigues. Apesar de ter contrato com o Real Madrid até 2026, o italiano teria dado sinais de que pode deixar o clube após o Super Mundial de Clubes. Caso Dorival Júnior seja realmente dispensado, o próximo treinador será o quinto a assumir o comando da seleção em apenas três anos.