Brasília, Rio e São Paulo: as cidades mais influentes do Brasil

Uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou que Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades mais influentes do país. Mas o que isso significa? Essas três cidades concentram as principais decisões empresariais e governamentais, afetando diretamente o restante do Brasil.

O que faz uma cidade ser influente?





O IBGE analisou dois fatores principais para medir a influência das cidades:





- Presença de grandes empresas: cidades onde estão localizadas sedes de empresas que comandam filiais em outros municípios.





- Importância na administração pública: presença de órgãos governamentais que influenciam outras regiões.





Por exemplo, o Bradesco tem sua sede em Osasco (SP), mas suas decisões afetam todo o Brasil, já que o banco possui agências em várias cidades.





Ranking das cidades mais influentes na economia





1- São Paulo (SP);



2- Rio de Janeiro (RJ)

3- Brasília (DF)

4- Belo Horizonte (MG)

5- Curitiba (PR)

6- Porto Alegre (RS)

7- Fortaleza (CE)

8- Campinas (SP)

9- Barueri (SP)

10- Recife (PE)





Essas cidades são locais onde estão as sedes das maiores empresas do Brasil, movimentando a economia.

Onde estão os maiores empregadores?





Outro critério usado pelo IBGE foi a quantidade de empregos gerados por empresas que têm sedes em uma cidade, mas empregam trabalhadores em outras localidades. Veja as cidades que mais geram empregos em filiais espalhadas pelo Brasil:





- São Paulo (SP): 1.855.722 empregos

- Rio de Janeiro (RJ): 486.696

- Brasília (DF): 315.047

- Belo Horizonte (MG): 261.371

- Barueri (SP): 197.356



- Fortaleza (CE): 118.860



- Porto Alegre (RS): 117.568



- Osasco (SP): 108.856



- Itajaí (SC): 103.241



- Curitiba (PR): 99.072





Destaca-se o caso de Itajaí (SC), onde o setor naval e portuário ajudou a cidade a aumentar em quase 80% o número de empregos em relação a anos anteriores.





Influência na gestão pública





Quando o critério é administração pública, Brasília lidera por ser a capital federal e abrigar os principais órgãos do governo. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, que têm histórico de concentração de órgãos federais e estaduais.





A combinação de influência





O IBGE também avaliou as cidades que combinam influência empresarial e governamental. Os três maiores centros nesse quesito são:





- São Paulo (SP)



- Brasília (DF)



- Rio de Janeiro (RJ)





Na sequência, aparecem Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Fortaleza, Salvador, Goiânia, Campinas e Belém.





O que isso significa na prática?





A concentração de empresas e órgãos governamentais nessas cidades impacta diretamente o desenvolvimento de outras regiões. Por exemplo, decisões empresariais tomadas em São Paulo podem influenciar a economia de pequenas cidades, enquanto Brasília define políticas que afetam todo o país.





Com isso, o estudo do IBGE mostra como algumas cidades têm um papel central na vida econômica e administrativa do Brasil.