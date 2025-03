Homem é detido pela GCM de São Caetano após furto de televisão

Um homem foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano na madrugada desta quarta-feira (26), suspeito de furtar uma televisão de uma residência no Bairro Santa Maria.

A ação ocorreu após agentes receberem um alerta do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) sobre um possível furto na região. Durante as buscas, a equipe encontrou o suspeito empurrando um carrinho com o aparelho eletrônico. Questionado, ele admitiu o crime.





O homem foi levado à Delegacia Sede, onde as autoridades registraram a ocorrência e determinaram sua prisão em flagrante.