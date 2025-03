GCM prende homem por roubo em São Caetano

A GCM (Guarda Civil Municipal ) de São Caetano prendeu um homem acusado de roubo de celular em um comércio no Centro, na útlima sexta-feira (21). A prisão foi realizada pela equipe da ROTAM (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas), que contou com o apoio de outras viaturas da GCM.

Durante patrulhamento na área central, os agentes foram acionados por populares que relataram o crime em andamento. Em poucos instantes, as equipes chegaram ao local e realizaram a prisão do indivíduo, que havia subtraído o celular da vítima mediante grave ameaça. A vítima, que pediu socorro no momento do crime, recebeu atendimento imediato.

O homem foi conduzido à Delegacia Sede, onde permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de roubo. O celular foi apreendido e restituído à proprietária.