Lollapalooza 2025: PM amplia efetivo com mais de 1,9 mil policiais

A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) anunciou que vai reforçar o efetivo de policiais militares que atuarão para garantir a segurança do público que participará do festival de música Lollapalooza Brasil. O evento deve movimentar cerca de 90 mil pessoas por dia, entre 28 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da Capital. A Deatur (Divisão Especializada de Atendimento ao Turista) estará com a delegacia móvel no local para o registro de ocorrências e atendimento dos frequentadores.

A operação na região do autódromo começou em 20 de março com patrulhamento ostensivo e preventivo, além da busca de procurados da Justiça e fiscalização de veículos. O efetivo que reforçará a segurança em toda a Zona Sul contará com mais de 500 viaturas, entre policiamento de área, unidades especializadas — como choque (Rota, Gate, Cavalaria e Rocam) —, trânsito, comando de aviação e bombeiros.

Conforme o planejamento operacional da PM, o policiamento será intensificado nos dias do evento nas principais vias de acesso ao autódromo, locais de grande circulação, estações de trens, metrô, terminais de ônibus e hotéis.

Além do policiamento preventivo, serão realizadas operações de saturação em pontos considerados críticos, ações de visibilidade e bloqueio para garantir a segurança do público em todo o entorno.

LEIA TAMBÉM: Chuva deve marcar o Lollapalooza 2025; veja previsão para os três dias

Lollapalooza 2025: veja como chegar do Grande ABC a Interlagos

Para agilizar o atendimento de ocorrências, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) contará com uma cabine exclusiva para recebimento de denúncias. O operador terá contato direto com os policiais da área. A quipe do Sistema Olho de Águia também vai auxiliar os policiais com o monitoramento aéreo da região com o uso de drones.

“A PM está comprometida em intensificar o policiamento na região e garantir a segurança de todos participantes. Com a cobertura de todo perímetro imediato do evento, policiamento dinâmico durante o escoamento do público, garantindo a percepção de segurança nos arredores”, disse o tenente-coronel Carlos Marques, atual comandante do 27° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano).

Delegacia móvel terá policiais bilíngues

A Deatur terá uma equipe completa atuando na unidade móvel instalada no interior do autódromo. O ônibus conta com toda a estrutura para atendimento ao público, além da presença de uma agente feminina para acolher possíveis vítimas e registrar ocorrências, como, por exemplo, em casos de importunação sexual. Todas as equipes de plantão terão pelo menos um policial fluente em espanhol e inglês.