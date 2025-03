Lollapalooza 2025: veja como chegar do Grande ABC a Interlagos

A partir desta sexta-feira (28) acontece a 12° edição do Lollapalooza Brasil, no Autódromo de Interlagos, Zona Sul da Capital. No primeiro dia, sobem ao palco principal os headliners Olivia Rodrigo e Rüfüs du Sol. No sábado (29) é a vez de Shawn Mendes e Alanis Morissette, enquanto no domingo (30) Justin Timberlake e Tool encerram o festival.

Os moradores do Grande ABC que vão curtir o evento contam com diversas opções para chegar até o local. Além do transporte público, que vai funcionar 24 horas nos três dias, a organização do evento disponibiliza outras alternativas (pagas).

LEIA TAMBÉM: Lollapalooza 2025 anuncia mapa do festival e lambe-lambes

Lollapalooza Brasil divulga horários e programação por dia

Confira abaixo o trajeto saindo dos municípios da região:

Transporte público (Trem + metrô)

Os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e o Metrô funcionarão 24 horas nos dias de evento para desembarque e transferências do público.

Para quem reside em Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, as estações de trem em cada cidade oferecem conexões diretas para a Capital, com destino para Jundiaí.

O trajeto até a estação Luz é o primeiro passo. Em seguida, é necessário fazer a transferência para o metrô na linha amarela, com sentido Vila Sônia, e seguir até a estação Pinheiros.

Depois é preciso fazer a troca para a linha 9-Esmeralda, sentido Varginha, e desembarcar na estação Autódromo - a mais próxima do local, cerca de 850 metros do portão G.

Uma opção alternativa para tentar fugir da aglomeração na Luz é pegar a linha 10-Turquesa da CPTM em uma das paradas na região e descer na estação Tamanduateí, e embarcar na linha 2-Verde do Metrô sentido Vila Madalena.

Depois, é preciso descer na Chácara Klabin para fazer baldeação com a linha 5-Lilás, sentido Capão Redondo, até a estação Santo Amaro. Por fim, é só fazer a conexão com a linha 9-Esmeralda da CPTM, sentido Varginha, e desembarcar após duas estações na parada Autódromo.

Ônibus

Já para os moradores de São Bernardo, Diadema e também de Santo André, o caminho é um pouco diferente, pois os Trólebus são mais acessíveis. Os veículos percorrem desde a estação de Santo André até a estação de Ferrazópolis em São Bernardo e Diadema, seguindo para Jabaquara, até o ponto final.

No terminal da Zona Sul é preciso pegar o metrô da linha 1-Azul, sentido Tucuruvi, e desembarcar na Luz, seguindo o mesmo percurso.

Viagem expressa

A ViaMobilidade oferece o ‘Expresso Lollapalooza Brasil’, que sairá das estações Pinheiros e Morumbi, com destino direto à Estação Autódromo da Linha 9-Esmeralda, reduzindo o tempo de viagem para cerca de 30 minutos. Com saída das 11h até às 16h, as passagens custam R$ 30. Clique aqui para comprar o bilhete.

Outras modalidades

A organização do Lollapalooza Brasil oferece dois serviços de transporte até o Autódromo de Interlagos. O Lolla Express é um ônibus urbano que tem três pontos de embarque na Capital, com desembarque sem paradas em frente ao portão de entrada do evento.

Já o Lolla Transfer, transporte feito em ônibus executivo, deixa o público dentro do Autódromo. A saída acontece em nove paradas, sendo duas na região, com partidas entre 10h e 16h.

LollaBR Express

O Lolla Express tem o embarque mais flexível com saídas a cada 20 minutos entre 9h e 20h. Essa modalidade é uma opção mais econômica para chegar ao festival, os valores variam entre R$ 30 e R$ 40 e o embarque acontece em três pontos na Capital. O desembarque é em frente ao portão do evento. Clique aqui para comprar os ingressos

Pontos de embarque e valores:

Terminal Barra Funda: Rua Aloysio Biondi s/n - Barra Funda (R$ 40)

Al. Casa Branca x Pça Alexandre de Gusmão (R$ 40)

Pão de Açúcar Panamby: Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi (R$ 30)

LollaBR Transfer

Esse é o único serviço com desembarque dentro do Autódromo de Interlagos. A modalidade custa entre R$ 190 a R$ 238 e possui nove paradas de embarque na Capital e no Grande ABC. Clique aqui para comprar os ingressos

Pontos de embarque e valores:

Bristol Santo André Hotel: Avenida Industrial, Sem número - Jardim, Santo André - São Paulo (R$ 190)

eSuites Congonhas by Atlantica: Rua Henrique Fausto Lancellotti, Sem número - Vila Congonhas, São Paulo - São Paulo (R$ 190)

Hotel Ibis Campinas: Rua Henrique de Barcelos, Sem número - Centro, Campinas - São Paulo (R$ 238)

Hotel ibis São Paulo Barra Funda: Rua Eduardo Viana, Sem número - Barra Funda, São Paulo - São Paulo (R$ 190)

Hotel Intercity Anhembi: Rua Marambaia, Sem número - Casa Verde, São Paulo - São Paulo (R$ 190)

Hotel Intercity Nações Unidas: Rua Fernandes Moreira, Sem número - Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo - São Paulo (R$ 190)





Ibis São Bernardo do Campo: Avenida Aldino Pinotti, Sem número - Centro, São Bernardo do Campo - São Paulo (R$ 190)

InterContinental Sao Paulo, an IHG Hotel: Alameda Santos, Sem número - Jardim Paulista, São Paulo - São Paulo (R$ 190)

Parque Ibirapuera - Portão 9: Alameda dos Anos Dourados, Sem número - Vila Mariana, São Paulo - São Paulo (R$ 190)







Veículo particular

A organização do evento recomenda o uso de transporte público para acessar o evento. Mas quem decidir ir de veículo particular poderá estacionar no entorno do Autódromo, pois não haverá estacionamento oficial do Lollapalooza 2024.

LEIA MAIS: Moradores do Grande ABC no Lollapalooza 2024