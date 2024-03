Moradores do Grande ABC no Lollapalooza 2024

O Lollapalooza 2024 começa nesta sexta-feira (22), no Autódromo de Interlagos, e segue até domingo (24). Com line-up eclético, principal marca do festival, artistas e bandas nacionais e internacionais se apresentam em quatro palcos – no total serão 77 apresentações nos três dias.

Blink-182, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Titãs e Kings Of Leon são as principais atrações do festival, que traz ainda nomes como Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Gilberto Gil, Marcelo D2, Luisa Sonza, entre outros.

No ano passado, o evento bateu recorde de público com total de 302,6 mil ingressos comercializados para os shows de Billie Eilish, Lil Nas X, Tame Impala, Twenty One Pilots, Ludmilla, Rosalía e Skrillex.

O Lollapalooza Brasil teve a sua primeira edição em 2012. O festival foi criado em 1991, nos Estados Unidos, pelo cantor do Jane’s Addiction, Perry Farrell, como uma turnê de despedida para sua banda. Hoje, o evento multinacional já é consolidado como um grande festival de música e traz diversidade de gêneros musicais e artistas para o line-up.

A estudante de ciências econômicas da UFABC (Universidade Federal do Grande ABC), Sarah Moura de Souza, 25 anos, é apaixonada pelo festival e neste ano irá pela nona vez seguida ao evento de música acompanhada por duas amigas. Sarah, que é moradora de Diadema, afirma que o Lollapalooza é uma oportunidade para assistir a shows de artistas menos conhecidos pelo grande público.

“A chance dessas bandas ou cantores de fazerem uma turnê solo no Brasil é bem menor por conta da demanda, e o festival sempre traz esses artistas mais nichados e alternativos. É uma experiência incrível poder assistir a vários shows no mesmo dia. Nesta edição tinha dito que não iria, mas gostei do line-up e comprei os ingressos para sábado e domingo. Estou muito animada para assistir à banda Nothing But Thieves e o cantor Hozier”, conta Sarah.

A moradora de Santo André, Lívia Xavier, 24, advogada, revela que o Lollapalooza é um sonho de adolescência, e que acompanha o festival há muitos anos pela televisão. Lívia marca presença no evento desde 2022 e, neste ano, está ansiosa para assistir aos shows da cantora estadunidense SZA, que se apresentará pela primeira vez no Brasil, da banda Phoenix e do brasileiro Gilberto Gil.

“Parece que o Lolla foi feito para mim e para pessoas como eu. O festival dura três dias, mas durante o mês a minha bolha social para e ficamos pensando e falando apenas sobre o evento, sobre a roupa que vamos usar, o penteado, as comidas que vamos levar, no setlist dos cantores. É uma válvula de escape, um universo que a gente escolhe viver”, fala Lívia, que irá no domingo.

O andreense Lucca Silvestre Velozo, 23, técnico de audiovisual, guarda boas memórias afetivas do Lolla. Seja pelas apresentações que assistiu ao vivo nas seis edições que marcou presença no Autódromo de Interlagos, seja pelos espetáculos que assistiu pela televisão dos artistas Florence + the Machine (2016) e The Weeknd (2017). Neste ano, o jovem irá no último dia do festival acompanhado pela amiga Lívia Xavier.

“Sou fã do evento desde adolescente, mas antes não tinha como ir. Então, quando tive a oportunidade juntei um dinheiro e fui na minha primeira edição em 2018. É incrível poder ver meus artistas preferidos ao vivo e viver toda a experiência do evento. Sempre encontro amigos sem ao menos marcar. Adoro também os brindes que as marcas oferecem, porque guardo de recordação daquele momento especial”, afirma Lucca, que está ansioso para curtir as apresentações de Omar Apollo, SZA e Gilberto Gil.

DE CASA

Quem não vai ao evento, poderá assistir aos três dias de festival de casa, pela televisão. Os canais Multishow e Bis vão transmitir as apresentações, assim como a plataforma de streaming Globoplay.

O Diário irá realizar a cobertura completa do Lolla nas redes sociais e no site.