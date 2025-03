Chuva deve marcar o Lollapalooza 2025; veja previsão para os três dias

A 12° edição do Lollapalooza Brasil está chegando e os fãs que vão curtir o evento devem ficar atentos na previsão do tempo antes de programar o look. O festival, que será nos dias 28, 29 e 30, acontece no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da Capital, local conhecido pela sua grande extensão territorial e falta de cobertura para se esconder da chuva.

Segundo a previsão meteorológica do site Climatempo para a Capital, os três dias de festival devem ser marcados por chuva, sol com muitas nuvens e tempo abafado. Na sexta-feira (28), a probabilidade de chuva é de 72% no período da tarde, com temperatura máxima de 29°C e mínima de 18°C.

Já no sábado (29), os termômetros seguem sem alteração, porém as chances de pancadas de chuva sobem para 77%, com possibilidade de tempestade no fim da tarde e início da noite. O domingo (30) será parecido, um pouco mais quente, com temperatura mínima de 20°C, porém, a probabilidade de tempestade diminui para 67%.

Vale destacar que as informações meteorológicas podem mudar até a data do evento, por isso, é importante checar a previsão antes de sair de casa. Com base nos dados divulgados até o momento, o indicado é incluir uma capa de chuva na bolsa (guarda-chuvas são proibidos), roupas leves para enfrentar o tempo quente e sapatos confortáveis.

Apesar da previsão de altas temperaturas, uma peça extra, como uma jaqueta ou casaco leve, nunca é demais, principalmente quando os termômetros diminuírem no fim da tarde.

Cuidados

No ano passado, após forte chuva que atingiu o local do evento no dia 23 de março, a lama tomou conta do lugar. Os fãs enfrentaram verdadeira maratona de patinação no espaço que era ocupado pela grama para poder transitar entre os palcos. Para evitar passar perrengue neste ano, outra dica importante é escolher sapatos consistentes caso o barro apareça novamente.

Em casos de fortes chuvas, se possível, evitar locais sujeitos a alagamentos, deslizamentos ou ventos fortes e não atravessar áreas alagadas ou tentar enfrentar condições severas. A Defesa Civil de São Paulo alerta para manter-se longe da rede elétrica e ficar atento a qualquer movimentação de solo, rachaduras ou inclinação de árvores e postes.

