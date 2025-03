Watanabe se retrata após atrelar Igreja Católica à pedofilia

Em pronunciamento de um minuto e meio, o vereador Luiz Henrique Watanabe (PRTB) se retratou durante o uso da tribuna na Câmara de São Bernardo, na manhã desta quarta-feira (26), uma semana após atrelar a Igreja Católica dos Estados Unidos à seleção de pedófilos para a prática do sacerdócio. O parlamentar gerou repúdio da Diocese de Santo André e até de colegas do próprio Legislativo, que assinaram uma manifestação contrária ao posicionamento anterior.

Entre os 28 vereadores, Watanabe foi o primeiro a pedir a palavra para a mesa diretora, dirigindo-se ao púlpito em seguida. “Quando ofendo a minha igreja, ofendo a mim mesmo. Parte da fala de cinco minutos (na semana passada), que no meu entendimento, foi mal-interpretada, e causou tristeza em algumas pessoas e, quando notei isso, também fiquei magoado. Então, eu que acredito na igreja do perdão e dos valores de Cristo, peço perdão”, discursou.





Watanabe prosseguiu afirmando que apresentará, durante a sessão, uma moção de congratulação à Diocese de Santo André. Após o pronunciamento, o vereador recebeu o apoio de outros pares, embora houvesse também vaias de parte do público presente no auditório.

Antes mesmo do uso da palavra, Watanabe foi cobrado por sua polêmica fala atrelando o sacerdócio norte-americano às práticas de pedofilia. Primeiro a usar a tribuna no dia foi o ex-vereador Toninho da Lanchonete (PT), que cobrou o parlamentar do PRTB. “Não vim falar mal do vereador Watanabe, e sim fazer um alerta para que outros possam fazer esse tipo de alerta. A gente quer, na verdade, uma retratação. Eu vim aqui, como cidadão, também fazer essa reclamação pela retratação para todos nós da comunidade católica do Grande ABC”, disse.





Apoio

Alvo de uma manifestação coletiva da Câmara de São Bernardo, Watanabe foi acolhido pelos colegas após a retratação. “Conversando com o Watanabe, ele de pronto entendeu e se retratou. E hoje, demonstrou essa hombridade, porque não é para qualquer um que pede perdão. Como cristão e católico, perdão aceito”, discursou Jorge Araújo (União Brasil), logo após a fala do colega do parlamentar do PRTB.





“O que ocorreu na semana passada, um fato muito chato que feriu a Igreja Católica, que é de Deus, o centro de tudo. Sou católico, e o vereador Watanabe falhou. Mas ele teve hombridade para pedir desculpa e admitir o erro. Todos estamos sujeitos a isso. E por mim, ele está perdoado”, pontuou José Aurélio Bacelar de Paula, o Aurélio (Podemos).

Repercussão

Na semana passada, Watanabe foi duramente repudiado pela Diocese de Santo André e pelos próprios colegas na Câmara de São Bernardo. O parlamentar causou polêmica durante o uso da tribuna na sessão anterior, enquanto se discutia uma moção de apoio ao papa Francisco. Em nota, o bispo diocesano do Grande ABC, dom Pedro Carlos Cipollini, classificou as falas de Watanabe como “lamentáveis”, por disseminar preconceito e desinformação.