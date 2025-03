Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (26) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Comece seu dia com atenção aos detalhes e use sua habilidade de comunicação no trabalho. Com a Lua em Peixes, uma paciência extra te acompanha nas tarefas mais desafiadoras. À noite, desfrute do aconchego familiar e relaxe. Bom momento para o amor, mas cuidado com excessos de ciúme.

COR: GOIABA

PALPITES: "28, 19, 37

Você começa o dia com atenção nas finanças, evitando gastos impulsivos para manter o orçamento sob controle. A tarde é propícia para tarefas de comunicação e novos contatos. E mantenha os olhos abertos, você pode se encantar por alguém novo. Romance no ar!

COR: ROSA

PALPITES: "04, 32, 51"

A quarta pode começar tensa, mas não desanime! O astral logo melhora, trazendo energia para suas obrigações. Com a Lua em Peixes, oportunidades de renda extra aparecem. Trabalhe duro para prosperar. Os astros indicam estabilidade no amor.

COR: VERMELHO

PALPITES: "03, 28, 46"

As comunicações podem deixar a desejar pela manhã, mas mantenha o foco e evite estresse desnecessário. Com a Lua entrando em seu signo à tarde, aproveite para se concentrar nas suas tarefas e interesses. À noite, prepare-se para uma movimentação positiva na vida amorosa.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITES: "03, 28, 46"