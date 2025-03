Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quarta-feira (26)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Pegue leve nas críticas hoje para manter a harmonia. À tarde, aproveite a disposição extra para se livrar de incômodos e fazer ajustes necessários, principalmente no trabalho. Sua vida amorosa está prestes a pegar fogo de paixão!

COR: AMARELO

PALPITES: 25, 09, 45"

O trabalho chama sua atenção hoje. Inspire, respire e aja pois o astral está prestes a melhorar. Com a Lua entrando em Peixes, espere por boas energias nos relacionamentos, inclusive profissionais. União traz agilidade nas tarefas! Espere profundidade e uma atmosfera alegre na vida a dois. Planeje o dia com otimismo!

COR: VERMELHO

PALPITES: 43, 09, 19"

Prepare-se para um dia desafiador, especialmente no amor, mas procure sempre pensar no positivo. No trabalho, seu lado responsável brilhará! Talvez seja necessário um esforço extra, mas você pode lidar com isso. Cuide da sua saúde e mantenha a calma.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITES: "41, 13, 05"

Você começa o dia cultivando a paciência, pois uma tempestade familiar pode atrapalhar seus planos. O trabalho pode exigir foco extra, mas a tarde promete harmonia e criatividade. Use seu carisma para conquistar os colegas. Prepare-se para uma noite repleta de romantismo e sucesso nas conquistas amorosas!

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: "33, 23, 14"