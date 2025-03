Veja horóscopo desta quarta-feira (26) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje você vai começar o dia com cautela nos investimentos. Use sua habilidade para trabalhar tranquilamente com os colegas. Repense decisões recentes e se prepare para um movimento emocionante nos assuntos de rotina. Curta o sossego no romance.

COR: MAGENTA

PALPITES: "48, 12, 27"

Tenha cuidado no trabalho hoje para evitar atritos! Mas não se preocupe, à tarde suas ideias virão em cheio, então aproveite. Está sentindo um interesse especial por alguém novo no seu círculo social? Explore isso. Cultive o companheirismo em todas as suas relações, principalmente no amor!

COR: LILÁS

PALPITE: 13, 40, 50"

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quarta-feira (26)



Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (26) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Você inicia o dia com cautela, mas espere uma tarde repleta de energia positiva focada na sua carreira. Deixe sua ambição brilhar e se aproximar dos seus objetivos. Prepare-se também para brilhar no amor.

COR: PRETO

PALPITES: "42, 51, 33"

Cuide das suas amizades hoje e invista no aprendizado! A Lua em Peixes favorece os estudos e o início de novos cursos. À noite, reconecte-se com pessoas amadas. Sua vida amorosa tende a se animar e sua personalidade divertida irá brilhar na conquista.

COR: VIOLETA

PALPITES: "49, 05, 59"