Aos 58 anos, Netinho é diagnosticado com câncer do sistema linfático

Aos 58 anos de idade, Netinho foi diagnosticado com câncer do sistema linfático. O diagnostico foi divulgado no site oficial do cantor, que estava internado desde o dia 25 de fevereiro no Hospital Aliança, em Salvador, e recebeu alta na última sexta-feira, dia 21.

O músico deu entrada no hospital após sentir fortes dores nas costas e dificuldade para andar. Durante a internação, ele postou vídeos diários em suas redes sociais. No boletim, a médica responsável informou que Netinho seguirá em tratamento.

O paciente Ernesto de Souza Andrade Junior, Netinho, recebeu alta hoje (21/03) do Hospital Aliança Star e seguirá sob os cuidados da Oncologia D''Or, em Salvador. Netinho foi diagnosticado com um câncer do sistema linfático, denominado linfoma e está em acompanhamento onco-hematológico sob a coordenação da Dra. Glória Bonfim. O cantor segue em tratamento com suporte médico especializado.

Vale pontuar que diante das dores, o músico cancelou as suas apresentações no Carnaval.