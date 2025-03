Já classificado, São Caetano fica no empate com a Inter na A-4

Com a vaga já garantida para as quartas de final na Série A-4 do Paulistão, o São Caetano empatou por 2 a 2 com a Inter de Bebedouro, neste sábado (22), no Anacleto Campanella, em São Caetano, e terminou a 15ª rodada na terceira colocação, com 26 pontos. Os gols do Azulão foram marcados por Fábio Azevedo e Vinícius Spaniol. Para a Inter, marcaram Gênesis e Vinícius Pequeno.

Na próxima rodada, o Azulão pega o Nacional e joga por dois empates, com direito a decidir em casa, enquanto a Inter se despede oficialmente do torneio, em nono lugar, com 21 pontos.

Próxima rodada

Nas quartas de final do Paulistão, o primeiro colocado na chave pega o oitavo, o segundo o sétimo e assim por diante. Os times com melhor campanha têm o direito de fazer a decisão em casa e levam a vantagem do empate no placar agregado. No confronto das quartas, além de São Caetano e Nacional, o União Barbarense enfrenta o Colorado Caieiras, o Taquaritinga pega o Araçatuba e o Joseense encara o Paulista.

Rebaixados

O Colorado Caieiras fez 3 a 1 no Osasco Audax neste sábado, terminando com 24 pontos. Em 15º, com 11 pontos, o Audax foi rebaixado, juntamente com a Matonense.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO

Vinícius Ferrari, Kauan, Rafael, Amaral e Leandro; Gabriel Oliveira (Caio Felipe), Luiz Henrique e Walber (Robert Taylot); Fábio Azevedo, Vinícius Spaniol e Philipe Salioni (Nicão).

Técnico: Carlinhos Alves

INTER DE BEBEDOURO

Bruno Carcaioli; Vini Souza (Ramos), Fernando, Lucas Kevin e Anthony (Alyson); Roger, Portuga (Márcio) e Mateus Goiano (Vinícius Pequeno); Kiko, Gênesis (Marcelo) e Robert.

Técnico: Edson Vieira

Gols: Fábio Azevedo, aos 14 do primeiro tempo; Gênesis, aos 7, Vinícius Pequeno, aos 23, e Vinícius Spaniol, aos 32.

Juiz: Clayton de Oliveira Dutra.

Renda e público: R$ 3.025,00 e 668 pagantes.

Local: Estádio Anacleto Campanella - São Caetano