Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (24) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje é o dia para prosperar financeiramente, especialmente se você trabalha em casa ou com produtos para casa. Expanda seus contatos, resolva tarefas com suas habilidades de comunicação e aguarde novidades. Romance e carinho estão no ar!

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITES: "42, 22, 24"

Aproveite essa segunda-feira, Capricornio! Você está cheia de energia para focar nos seus interesses. Ótimas vibrações para seus esforços financeiros também - o céu está ao seu favor! No amor, a dica é deixar o ciúme de lado. Mantenha o equilíbrio e deixe tudo fluir.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITES: "34, 11, 07"

Comece o dia ouvindo sua intuição para prosperar no trabalho e até com os colegas, que dão uma forcinha.. À tarde, use sua disposição incomparável e habilidades de comunicação para focar na carreira. Com quem ama, espere por momentos animados.

COR: AMARELO

PALPITES: "10, 30, 12"

Segunda-feira promissora, Peixes! Aposte na cooperação para aumentar sua produtividade e confie na sua intuição para resolver pendências. Tarefas solitárias têm potencial de sucesso. Com o coração, mantenha a confiança para um relacionamento pacífico.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITES: 40, 13, 05".