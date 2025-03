Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (24)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Você começa a semana com foco em resolver as pendências! Harmonia com colegas e amigos é prevista com ajuda da Lua que brilha em Aquário. Aproveite a tarde para tarefas em equipe e creia no seu potencial. À noite, espere bons momentos no romance e companheirismo em alta.

COR: VERMELHO

PALPITES: "57, 48, 46".

A semana começa com sorte e criatividade, Virgem! Hoje, seu jeito prático será o trunfo para resolver qualquer pendência. Cuide de sua saúde, mude maus hábitos e dê um gás no trabalho. Energias positivas te esperam nos assuntos amorosos.

COR: CINZA

PALPITES: 26, 51, 42"

Sua semana começa focada no trabalho e em tarefas de rotina! Mais tarde, aproveite para ser criativa e compartilhar suas ideias. A sorte está do seu lado hoje - quem sabe em uma aposta ou sorteio? Ótimas energias também estão previstas para o amor.

COR: VIOLETA

PALPITES: "17, 42, 44"

Aproveite sua habilidade de comunicação para adiantar tarefas e resolver assuntos famíliares. Dedique-se às tarefas que exigem maior foco e sinta a produtividade em alta! No romance, controle o ciúme e conquiste sucesso amoroso!

COR: LILÁS

PALPITES: "07, 02, 20"