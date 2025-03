Veja horóscopo desta segunda-feira (24) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Você começa a semana priorizando sua carreira, Áries! Aventure-se fora de sua zona de conforto à tarde e corra atrás dos seus sonhos, inclusive no trabalho. Aproveite o destaque nas amizades e divirta-se! No amor, aguarde um crescimento na sintonia com o par.

COR: ROSA

PALPITES: "38, 11, 18"

Você tem tudo para começar a segunda com força total! Aproveite para trabalhar em equipe e focar na carreira. Cuidado com exposição desnecessária, você vai mais longe sem estardalhaços. Surpresas amorosas e momentos gostosos a dois são previstos.

COR: PRETO

PALPITES: 46, 25, 10

Segundou, Gêmeos! Hoje é dia de fazer mudanças e contar com seu raciocínio rápido para interações sociais. Se está buscando novas oportunidades, os amigos podem ter a indicação perfeita. Prepare-se para novidades e encantar quem você ama com seu bom humor!

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITES: 41, 04, 31"

Segunda-feira pede parcerias produtivas, Câncer! Junte-se a alguém com os mesmos objetivos e atinja suas metas! À tarde, coloque sua habilidade para lidar com negócios em ação e fature mais. No amor, esteja pronta para um romance cheio de paixão!

COR: AZUL

PALPITES: "20, 25, 07"