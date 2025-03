Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (23)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje pode ser dia de descanso, Leão, mas as responsabilidades te chamam. Encare tudo seriamente, até mesmo as domésticas, e lembre-se de cuidar da saúde. Abandonar maus hábitos pode lhe trazer grandes ganhos. Surpresa boa e muito bom humor no amor.

COR: BRANCO

PALPITES: "52, 20, 38"

Domingo de brilho especial para Virgem! A Lua traz encanto em seus passos e surpresas agradáveis estão por vir. Hora perfeita para mudar hábitos e cuidar do corpo. Seu charme está irresistível e sair da rotina com o par pode ser delicioso!

COR: LILÁS

PALPITES: 33, 50, 15"

Domingo de vibrações positivas no lar e na família. Curtir a companhia dos seus amados pode aquecer seu coração. À tarde, prepare-se para uma reviravolta romântica! Seja cuidando do seu amor ou buscando um, o romantismo está em alta.

COR: BEGE

PALPITES: "08, 51, 14"

Hoje, seu ânimo e comunicação estão a mil! Perfeito para se conectar com os mais próximos e fazer novos contatos. Uma volta ao ar livre para relaxar e recarregar sua energia é a pedida do dia. À tarde, aproveite as boas energias para assuntos domésticos e saúde. No amor, o clima leve vai dar um up no romance.

COR: AMARELO

PALPITES: "05, 32, 41"