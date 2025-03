Signos: veja horóscopo deste domingo (23) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Domingo promissor! O céu favorece seus interesses financeiros, ótimo para planejar o orçamento do próximo mês. Além disso, prepare-se para diversão e conquistas amorosas ao entardecer..

COR: GOIABA

PALPITES: "21, 39, 46"

Você começa a semana com energia! Defenda seus interesses, siga seus desejos e aproveite seus hobbies favoritos. Esteja presente para a família e brilhe em seus relacionamentos pessoais. No amor, cuidado com possíveis desentendimentos à noite.

COR: VERMELHO

PALPITES: "54, 36, 09"

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo deste domingo (23) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (23)



Hoje, a solução que você procura para um problema antigo pode surgir, se você confiar na sua intuição aguçada. Tire um tempo para si - medite, descanse! À tarde, aproveite para se divertir com pessoas queridas. Uma boa conversa também pode dar vida ao romance.

COR: ROSA

PALPITES: "22, 15, 06"

Você aproveita o domingo renovando laços de amizade e se aventurando em novos encontros! Atenção à uma possível treta com alguém conhecido ou amigo! No amor, tudo está protegido.

COR: VERDE

PALPITES: 22, 04, 14"