Gilvan visita planta da Unipar, que investirá R$ 57 milhões em Santo André

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), visitou nesta terça-feira (18) a unidade da Unipar, empreasa do setor químico com sede no município, para reforçar o relacionamento entre o poder público e empresas que geram emprego e renda para a cidade. Durante a visita, Gilvan conheceu de perto a fábrica, que é líder na produção de cloro e soda e a segunda maior fabricante de PVC da América do Sul.

“É uma grande satisfação ver uma empresa com sede em Santo André fornecendo matéria-prima para todo o Brasil e, acima de tudo, investindo na cidade, apostando em inovação, tecnologia e gerando mais de 450 empregos diretos”, destacou o prefeito.

A unidade de Santo André recebeu recentemente um aporte de R$ 57 milhões via Reiq (Regime Especial da Indústria Química), um programa de incentivos fiscais voltado ao setor químico. O investimento será direcionado à ampliação da planta de PVC emulsão, aumentando a capacidade instalada em 30% e garantindo maior competitividade e benefícios sustentáveis.

“No que cabe à Prefeitura, seguimos empenhados em desburocratizar e facilitar o ambiente de negócios, para que mais empresas possam investir, crescer e gerar empregos na nossa cidade. Nossa missão é dar agilidade e apoiar quem quer empreender”, reforçou Gilvan.

Parcerias para o futuro

Além do investimento na ampliação da planta, a Unipar foi convidada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico a participar do 7º Meeting Empresarial “Caminhos da Inovação”, que será realizado em outubro.

“Também discutimos projetos sociais nas áreas de saneamento básico e esportes e convidamos a Unipar a integrar o Programa de Inovação Aberta do Parque Tecnológico de Santo André, que funcionará dentro do CITE – Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, com entrega prevista para o segundo semestre de 2025”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Evandro Banzato.