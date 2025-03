Em Santo André, não vamos tolerar desordem, diz Gilvan

O Prefeito de Santo André, Gilvan Júnior (PSDB), usou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para destacar a ação das forças de segurança do município nos últimos dias e mandar um recado sobre seu compromisso com as leis do município, deixando claro que a sua gestão “não vai tolerar desordem e bagunça.”

Gilvam citou um comércio de sucata irregular que funcionava nas imediações da Avenida Firestone, no bairro Casa Branca e no Jardim Santo André, caso que foi noticiado pelo Diário na semana passada, e que foi fechado por funcionar em situação irregular.

Uma denúncia anônima levou investigadores a descobrir que catadores de recicláveis e moradores em situação de rua eram coagidos a vender o material exclusivamente para o dono do estabelecimento e que as ruas do entorno eram também usadas para depositar material reciclado, causando acúmulo de lixo nas calçadas e gerando reclamações dos moradores da região.

A ação contou com suporte de força-tarefa conjunta do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente (DICMA) que fez a apreensão de todo material e o fechamento do local.

Os agentes descobriram ainda que o terreno usado pelo comércio não pertencia ao empresário, e sim à administração pública, e que havia sido invadido para fins comerciais. O caminhão usado para o transbordo do material para reciclagem também funcionava com a documentação irregular e foi apreendido.

O dono do estabelecimento foi autuado por disposição irregular de resíduos e o comércio foi fechado pelo Semasa. Todo o material que estava no depósito será destruído.<TL>

da Redação