Marcelo Lima pode implementar modelo de Armazém Solidário em São Bernardo

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), visitou nesta terça-feira (18) o Armazém Solidário localizado na Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, com o objetivo de estudar a possibilidade de implantar o modelo na cidade. Acompanhado do prefeito paulistano, Ricardo Nunes (MDB), e da vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), o chefe do Paço são-bernardense conheceu de perto o funcionamento do equipamento, que oferece alimentos e produtos de higiene a preços reduzidos para famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas no CadÚnico.



LEIA MAIS: Marcelo Lima reforça frota de ônibus municipais

O Armazém Solidário, criado em 2023 pela Prefeitura de São Paulo, tem como proposta garantir acesso a itens essenciais com preços até 50% menores que os praticados no mercado. No local, são vendidos apenas produtos naturais, orgânicos e minimamente processados, excluindo itens ultraprocessados, refrigerantes e bebidas alcoólicas.



Durante a visita, Marcelo Lima destacou a importância da iniciativa para fortalecer a segurança alimentar da população de baixa renda. "É fundamental conhecer experiências exitosas e avaliar como podemos adaptá-las à realidade de São Bernardo. Esse é um modelo que pode fazer a diferença para muitas famílias", afirmou o prefeito.



Atualmente, a capital paulista conta com seis unidades do Armazém Solidário, localizadas em regiões periféricas. A expectativa é que a próxima unidade seja instalada no M’Boi Mirim, na Zona Sul. O prefeito Ricardo Nunes ressaltou a importância da troca de experiências entre as gestões municipais. "Estamos compartilhando essa iniciativa para que outras cidades também possam beneficiar sua população", destacou.



LEIA MAIS: Marcelo Lima acha outro estoque com compras de Morando

O secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania de São Bernardo, Henrique Kabeça, que também integrou a comitiva, reforçou o compromisso da gestão municipal em ampliar as políticas de segurança alimentar. "Vamos avaliar a viabilidade desse modelo em nossa cidade, garantindo que mais famílias tenham acesso a alimentos de qualidade a preços acessíveis", declarou.