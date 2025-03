Marcelo Lima reforça frota de ônibus municipais

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), reforçou a frota de ônibus municipais e iniciou a substituição dos veículos antigos por modelos mais novos. Ao todo foram entregues 15 ônibus zero quilômetro do total de 108 a serem substituídos ao longo deste ano. “Para avançar na pauta da mobilidade entendo ser preciso ter ônibus novos e desta forma garantir mais rapidez e segurança aos usuários e motoristas”, disse.

Ao todo, 400 veículos de transporte regular urbano rodam pela cidade e gradativamente serão substituídos durante a gestão 2025-2028. Nesta primeira etapa os ônibus se integram à frota para reforçar a linha 08, que liga o Jardim Santo Ignácio ao Parque Selecta, por existir demanda reprimida. Na próxima entrega, ainda sem data definida, as substituições dos coletivos começarão a ocorrer. “Em 48 meses (quatro anos de governo) 100% da frota será renovada”, garantiu Marcelo Lima.

Os novos veículos estão equipados como ar-condicionado, Wi-Fi, portas USB para carregamento de baterias de celular, bilhetagem eletrônica e câmeras de segurança. Há ainda a possibilidade dos coletivos contarem com televisores a bordo.

O contrato prevê também a renovação das paradas dê ônibus com nova cobertura, bancos e, em breve, com internet sem fio para utilização dos usuários.

SAÚDE

Durante a solenidade o prefeito criticou os gargalos deixados na Saúde. Segundo Marcelo Lima, filas para exames, consultas em especialidades e cirurgias herdadas do governo anterior serão resolvidas em poucos meses. “Tínhamos uma demanda reprimida de 70 mil procedimentos e resolvemos 42 mil. Até julho devemos zerar as filas, mas estamos trabalhando para antecipar este prazo”, afirmou.

Para isso, o prefeito determinou a abertura dos centros cirúrgicos e a realização de consultas e exames em horários não convencionais, como por exemplo tarde noite ou até mesmo de madrugada. Os agendamentos estão ocorrendo via WhatsApp, mas o índice de faltas chega a 30%. “Muitas pessoas estão achando que é golpe, mas não é. Estamos trabalhando para atender com qualidade e rapidez a todos”, discorreu Marcelo Lima ao pedir apoio da população para que usem as redes sociais com foco na conscientização para afastar o ceticismo. “São reais (os agendamentos). Quando o paciente falta, além de não reduzir a fila, há perda de recursos, porque o médico e outros profissionais estão sendo pagos para estarem lá”, complementou Marcelo Lima.