Bruna Biancardi compartilha livro devocional em mansão de Neymar

Parece que Bruna Biancardi não quer saber de polêmicas em sua vida! Nesta terça-feira, 18, após curtir alguns dias ao lado de amigas e da irmã, a influenciadora viajou até Mangaratiba, local em que Neymar Jr. tem uma mansão.

Através de suas redes sociais, Biancardi postou uma foto do famoso lago do jogador. Além disso, Bruna publicou um outro clique, dessa vez mostrando que estava se deliciando com uma água de coco enquanto cumpria mais um dia de devocional com o livro Uma Vida Abençoada.

Vale pontuar que a mãe de Mavie segue sem se pronunciar sobre a nova polêmica envolvendo o pai de suas filhas. De acordo com Leo Dias, o jogador do Santos teria marcado presença em uma festa repleta de mulheres, mas segundo a assessoria do craque, ele não estava presente no local.

Não, essa informação não confere. Inclusive, o portal foi informado de que o Neymar Jr. não estava presente no local. Quanto ao helicóptero, ele pode ser visto em vários lugares, pois é frequentemente emprestado a amigos e familiares, informou a equipe de Neymar ao ESTRELANDO.

Lembrando que Bruna está à espera de sua segunda filha, a Mel.