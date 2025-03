Neymar usa redes sociais para lamentar corte da seleção brasileira: 'Parecia tão perto'

Pouco tempo depois do anúncio de seu corte na seleção brasileira para a rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, dias 20 e 25 de março, contra Colômbia e Argentina, respectivamente, Neymar usou as redes sociais para lamentar. Ele voltaria a vestir a camisa nacional após mais de um ano, mas não se recuperou do desconforto na coxa.

Neymar havia rescindido com o Al-Hilal e assinado com o Santos há pouco mais de um mês justamente para voltar a jogar pela seleção. Ele estava animado com os bons jogos no Santos e convenceu Dorival júnior que merecia ser chamado. Contudo, sentiu o desconforto nas quartas do Paulistão, diante do Red Bull Bragantino e sequer entrou em campo diante do Corinthians, na semifinal.

"Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada desse mundo no Momento!", lamentou Neymar. "Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu tava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor pra zerar totalmente a lesão!", completou.

"Ninguém precisa falar a respeito do que representa Neymar. Ele vive um processo da readaptação. Mas as qualidades de um jogador como esse são um condicionante para que ele possa superar as situações de uma partida", afirmou Dorival Júnior após a convocação, confiante em utilizar o camisa 10 na armação da seleção.

O jogador teve acompanhamento de perto de integrantes da seleção brasileira, que estavam surpresos com a evolução física do jogador, que sofreu grave lesão no joelho esquerdo em jogo do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias, dia 17 de outubro, e foi submetido a cirurgia em novembro de 2023. Agora ele terá de esperar ao menos até junho para voltar a defender o País.