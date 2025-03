Signos: veja horóscopo desta terça-feira (18) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Deixe sua intuição liderar hoje, Sagitário! Mostra teu potencial trabalhando solo ou nos bastidores. Você vai conseguir resolver questões importantes, dando um passo muito bom no trabalho. À noite, um programa tranquilo com o par será perfeito.

COR: LILÁS

PALPITES: "35, 14, 33"

Coloque seus talentos sociais em prática hoje - colaborar e formar parcerias trará ótimos resultados! Se tem um amor, espere por um aumento na sintonia e confiança. Conexões de amizades podem trazer sorte hoje também.

COR: SALMÃO

PALPITES: "27, 54, 52"

Você vai se empoderar com a energia de terça-feira para focar na sua carreira e se preparar para um período de trabalho intenso. Cuidado com a saúde é fundamental, lembre-se disso. No amor, cuidado em não ceder demais.

COR: DOURADO

PALPITES: "28, 57, 55"

Hoje é seu dia de brilhar com criatividade e disposição! Aproveite para potencializar essas qualidades no trabalho e nas interações sociais. Invista em seus estudos, seja para turbinar seu currículo ou simplesmente aprender algo novo. Ao anoitecer, sua vibração descontraída e animada tornará o amor irresistível.

COR: PRATA

PALPITES: 10, 27, 09"